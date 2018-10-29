«Газпром» и РЖД построят самую северную дорогу в России

Российская транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» вместе с РЖД могут построить самую северную дорогу в России. Присоединиться к проекту предложили газовой компании «Новатэк».

Его обсуждение ведется с августа 2018 года – о проекте говорилось на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Представитель чиновника сообщил, что инициатива принадлежит Ямало-Ненецкому автономному округу.

Дорога призвана обеспечить доставку грузов к местам добычи нефти и газа до порта Сабетта, расположенного на восточном берегу полуострова Ямал. Официальную заявку на строительство консорциум инвесторов может подать в первой половине 2019 года, рассказал участник совещания.

Сейчас действует заключенное в 2015 году соглашение о государственно-частном партнерстве в строительстве дороги. Инвестором является компания «ВИС «Трансстрой». Она должна закончить работы в 2019 году, однако еще не начинала строительство. По данному соглашению дорога перейдет в собственность инвесторов, а по новому – будет у государства, уточняют «Ведомости».

Новое соглашение сократит расходы на строительство – вместо 176 млрд рублей государство планирует потратить 113-115 млрд.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Газпром, РЖД
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