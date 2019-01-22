«Газпром» объяснил долги в Чечне низкой платежной дисциплиной

Решение о списании газовых долгов Чечне на сумму 9 млрд рублей «Газпром» назвал несправедливым и противоречащим правовым нормам. С таким заявлением выступил зампредседателя правления компании Валерий Голубев.

Он сообщил, что суд Грозного не проверял «истечения сроков исковой давности». По его словам, учет задолженности как безнадежной не влияет на ее взыскание. Он отметил, что долги образовались вследствие низкой платежной дисциплины, а не из-за военных действий.

«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», - считает Голубев.

Он напомнил, что россияне по закону должны оплачивать коммунальные ресурсы, и нельзя рассматривать задолженность как фактор социальной напряженности. Размер задолженности по платежам за газ составил 9,353 млрд рублей. Эта сумма накопилась за период с января 2007 года по 30 сентября 2015 года, уточняет ТАСС.

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги по газу с жителей Грозного. Власти объяснили решение «спецификой региона». Последовать примеру Чечни решили власти Чувашии, Башкирии, Смоленской области, Пермского края и Санкт-Петербурга.