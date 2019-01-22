Читай-город






«Газпром» объяснил долги в Чечне низкой платежной дисциплиной

«Газпром» объяснил долги в Чечне низкой платежной дисциплиной

Решение о списании газовых долгов Чечне на сумму 9 млрд рублей «Газпром» назвал несправедливым и противоречащим правовым нормам. С таким заявлением выступил зампредседателя правления компании Валерий Голубев.

Он сообщил, что суд Грозного не проверял «истечения сроков исковой давности». По его словам, учет задолженности как безнадежной не влияет на ее взыскание. Он отметил, что долги образовались вследствие низкой платежной дисциплины, а не из-за военных действий.

«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», - считает Голубев.

Он напомнил, что россияне по закону должны оплачивать коммунальные ресурсы, и нельзя рассматривать задолженность как фактор социальной напряженности. Размер задолженности по платежам за газ составил 9,353 млрд рублей. Эта сумма накопилась за период с января 2007 года по 30 сентября 2015 года, уточняет ТАСС.

Ранее суд обязал «Газпром» списать долги по газу с жителей Грозного. Власти объяснили решение «спецификой региона». Последовать примеру Чечни решили власти Чувашии, Башкирии, Смоленской области, Пермского края и Санкт-Петербурга.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Организации: Газпром
Следующая новость «Красная Поляна» стала центром игорного бизнеса России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО