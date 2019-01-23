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«Газпром» обнародовал гигантские долги регионов за газ

«Газпром» обнародовал гигантские долги регионов за газ

Долг россиян по газу к декабрю 2018 года достиг 37,9 млрд рублей. За 11 месяцев его сумма выросла на 7,8 млрд рублей. Об этом рассказали в «Газпром межрегионгаз».

Самые большие долги у жителей Чеченской Республики – 13,291 млрд рублей. За ней следуют Республика Дагестан (9,033 млрд рублей), Кабардино-Балкарская Республика (2,732 млрд рублей).

Пятерку лидеров по долгам за газ замыкают Краснодарский край (1,262 млрд рублей) и Республика Ингушетия – (1,131 млрд рублей).

В компании отмечают, что техническое состояние многих объектов газовой сети Чеченской Республики неудовлетворительное, они нуждаются в реконструкции или полной замене газопроводов.

Юридические лица задолжали «Газпрому» около 100 млрд рублей. Самое большое количество должников в Подмосковье. Там находятся 118 компаний-должников. Их долги варьируются от 10 млн до 600 млн рублей,пишет РБК.

Ранее суд Грозного вынес решение о списании долгов по газу с населения на сумму 9 млрд рублей. «Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение. К делу о списании долгов подключилась Генпрокуратура. Она потребовала от прокуратуры Чечни поддержать апелляцию компании.

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Теги:
Места: Россия
События: газ
Организации: Газпром
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