На трассе Москва-Петербург построят первые в России криозаправки

Компания «Газпром» начала работы по строительству первых в стране криогенных автозаправочных станций (криоАЗС) на трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург. Об этом рассказал зампредседателя правления компании Виталий Маркелов.

По его словам, такие заправки рассчитаны для большегрузов и дальнобойных автобусов. К 2022 году планируется открыть шесть криоАЗС на трассе М-11.

Первые две станции запустят уже в 2020 году, сообщает ТАСС. В будущем число заправок может вырасти до 10.

«Это действительно самое экономичное и экологичное на сегодняшний день топливо. Для грузового автомобиля затраты на километр сжиженного природного газа (СПГ) составляют 8,9 рублей», - заявил генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.

На церемонии открытия строительства в Новгородской области присутствовала колонна автопробега «Газ в моторы». В колонне двигаются 15 машин, они работают на сжиженном газе.