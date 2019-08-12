В Гатчине батюшка отстранен от службы за грубое крещение ребенка

Гатчинская епархия Русской православной церкви на год отстранила от службы игумена Фотия (Нечепоренко), который во время крещения насильно погружал младенца в воду вопреки протестам матери. Клирик в течение этого времени не имеет права носить рясу и крест.

Соответствующий указ подписал епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. В нем говорится, что «игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения».

Епископ принес извинения родителям ребенка и выразил надежду, что инцидент «не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи», пишет ТАСС.

Напомним, 11 августа появилось видео, на котором игумен во время крещения грубо окунает ребенка в воду, не взирая на крики присутствующих, и не отдает малыша матери, пытавшейся забрать его. После крещения мать обратилась с заявлением в полицию.