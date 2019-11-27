Гарантированный пенсионный план решено доработать

К гарантированному пенсионному плану появились многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса.

У работодателей вызывает опасение, что реализация концепции может создать противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения.

Кроме того, администрирование новой системы потребует значительных регулярных затрат. Министерство финансов России решило доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения, сообщают «Известия».

Напомним, в конце октября Минфин и Центробанк презентовали систему добровольных пенсионных накоплений. Она получила название «гарантированный пенсионный план».

Система предусматривает возможность копить на пенсию так, чтобы это было «доходно» и «гарантированно», отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По замыслу, участие в программе будет добровольным, пишет РИА Новости. Россияне смогут отчислять от зарплаты любую сумму, но только 6% не станут облагаться НДФЛ. Средства поступят на специальный счет – его защиту гарантирует государство.

Законопроект подготовили для модернизации замороженных в 2014 году пенсионных накоплений.

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