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Гаишники в Балашихе сдавали на права за кандидатов в водители

Гаишники в Балашихе сдавали на права за кандидатов в водители

В Балашихе сотрудники Госавтоинспекции выдали свыше 160 водительских удостоверений за вознаграждение или по приказу руководства. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По делу о злоупотреблении должностными полномочиями проходят трое сотрудников ГИБДД. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Следствие выяснило, что работники управления «Балашихинское» выдали 167 удостоверений, в том числе иностранцам. Кандидаты в водители фактически не выполняли экзаменационных задач, за них это делали инспекторы. Удостоверения выдавались в кратчайшие сроки, пишет РБК.

В домах обвиняемых провели обыски. Сейчас следствие осуществляет выемку документов, послуживших основанием для выдачи прав.

Ранее ГИБДД одобрила установку знаков уменьшенного формата по всей стране.

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События: происшествия
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