Гаишники в Балашихе сдавали на права за кандидатов в водители
В Балашихе сотрудники Госавтоинспекции выдали свыше 160 водительских удостоверений за вознаграждение или по приказу руководства. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями проходят трое сотрудников ГИБДД. Сейчас они находятся под домашним арестом.
Следствие выяснило, что работники управления «Балашихинское» выдали 167 удостоверений, в том числе иностранцам. Кандидаты в водители фактически не выполняли экзаменационных задач, за них это делали инспекторы. Удостоверения выдавались в кратчайшие сроки, пишет РБК.
В домах обвиняемых провели обыски. Сейчас следствие осуществляет выемку документов, послуживших основанием для выдачи прав.
Ранее ГИБДД одобрила установку знаков уменьшенного формата по всей стране.
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