Футболиста Дениса Черышева проверяют на допинг в Испании

Антидопинговые службы в Испании приступили к проверке на употребление запрещенных препаратов полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.

Поводом послужили высказывания отца игрока о том, что его сын до Чемпионата мира 2018 года принимал «гормоны роста». 30 июня Российский футбольный союз заявил, что спортсмен не применял запрещенных препаратов, передает «Интерфакс».

«Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года», - сообщали в РФС.

Денис Черышев на ЧМ забил четыре гола в пяти играх. После ЧМ он перешел в испанскую «Валенсию».