Стало известно о перспективах сборной РФ на Евро-2020

Российский футболист Роман Павлюченко оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.

По его словам, ситуация напоминает континентальный турнир 2008 года, когда был гранд в лице Испании, тогда как сейчас это Бельгия. «Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать. Должны спокойно выходить со второго места в плей-офф», — сказал спортсмен.

Павлюченко не исключил, что «можем даже Бельгию обыграть и занять в группе первую строчку», сообщают «Известия».

Ранее известный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что основная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология.

«Больше всего меня расстроило то, что в действиях наших команд и игроков в заключительных матчах в Европе сквозили обреченность и неуверенность. Такое ощущение, что испытывали определенный комплекс перед соперниками. Коллективный провал, который мы увидели, — это закономерный итог того, что происходило с нашим футболом в последние годы. Для меня остается загадкой, почему наши клубы выступают в Европе, руководствуясь олимпийским принципом «Главное — участие, а не результат», — сказал Газзаев.

При этом он считает неверными разговоры о том, что в неудачах российских клубов виновата система проведения чемпионата. В сезоне-2011/12 был произведен переход со схемы «весна-осень» на «осень-весна» — в турнирах появилась длинная зимняя пауза, а финиш приходится на конец весны, сообщает «Спорт экспресс».

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