На «Фукусима-1» установят дополнительную защиту от цунами

На АЭС «Фукусима-1» построят дополнительную защиту от цунами. Это позволит избежать утечки воды, отравленной высокорадиоактивными частицами.

Как сообщает Life, вода может скапливаться в подвалах энергоблоков станции, а в случае аварии она попадет в океан. На «Фукусима-1» уже начались работы по изоляции подвалов АЭС.

В 2011 году из-за сильного цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС. Вследствие этого топливо расплавилось и прожгло защитные корпуса реакторов. Вместе с тем произошли взрывы водорода и выбросы радиоактивных веществ. Последствия аварии ликвидируют до сих пор.