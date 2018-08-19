На «Фукусима-1» установят дополнительную защиту от цунами
На АЭС «Фукусима-1» построят дополнительную защиту от цунами. Это позволит избежать утечки воды, отравленной высокорадиоактивными частицами.
Как сообщает Life, вода может скапливаться в подвалах энергоблоков станции, а в случае аварии она попадет в океан. На «Фукусима-1» уже начались работы по изоляции подвалов АЭС.
В 2011 году из-за сильного цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения АЭС. Вследствие этого топливо расплавилось и прожгло защитные корпуса реакторов. Вместе с тем произошли взрывы водорода и выбросы радиоактивных веществ. Последствия аварии ликвидируют до сих пор.
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