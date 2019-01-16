ФСИН рассказала правду о «VIP-камере» экс-главы Минэкономики

Информация о льготных условиях отбывания наказания экс-министром Минэкономики Алексеем Улюкаевым не нашла подтверждения. С таким заявлением выступила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

В сообщении пресс-бюро ФСИН говорится, что осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, он трудоустроен.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Улюкаев отбывает наказание в отремонтированной палате с трехразовым питанием и тихим часом. Осужденному якобы не приходится ходить на зарядку и на работу, пишет «Интерфакс».

Приговор по делу о взятке в отношении Улюкаева был вынесен 15 декабря 2017 года. Замоскворецкий суд признал экс-министра виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаева приговорили к восьми годам заключения и лишили права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.