ФСИН подтвердила голодовку арестантов «Владимирского централа»

В Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области подтвердили, что некоторые заключенные «Владимирского централа» с 22 августа объявили голодовку.

Известно, что 23 августа к заключенным прибыли члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания вместе с ее председателем Вячеславом Куликовым. Осужденные не предъявили никаких требований к учреждению и причин происходящего не объяснили, передает «Интерфакс».

С арестантами встретилась уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова. Она рассказала, что трое объявили голодовку с 13-14 августа. Заключенные также отказалась высказать ей свои требования и претензии, заявив, что хотят встретиться с представителями Генпрокуратуры и будут разговаривать только с ними.

Ранее во ФСИН по региону опровергли информацию о голодовке заключенных ИК-2 и тюрьмы «Владимирский централ».

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