ФСИН оборудовала места для быстрых встреч адвокатов в СИЗО

ФСИН оборудовала места для быстрых встреч адвокатов в СИЗО

В СИЗО Москвы открыли экспресс-кабинеты для встреч адвокатов с подследственными. С их помощью Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена решить проблему очередей.

По данным ФСИН, за первые 20 дней ноября подследственные 3647 раз встретились со следователями и 3276 раз – с адвокатами. Их общение проходит в специальных кабинетах, при этом продолжительность встреч никак не регламентируется. В среднем общение длится порядка трех часов. Это вынудило ФСИН принять меры по организации коротких встреч в специальных кабинетах.

В московских СИЗО уже оборудовали 134 следственных кабинета. Для коротких встреч в шести столичных изоляторах открыты экспресс-кабинеты. Они используются в случае, когда необходимо подписать документ или ознакомить заключенного с делом, обсудить срочный вопрос.

Для проведения длительных встреч ФСИН ввела систему электронной записи, отмечает ТАСС. С помощью сервиса «ФСИН-визит» можно записаться на ближайшие 22 календарных дня.

Ранее ФСИН внедрила психокоррекционную программу для осужденных и сотрудников ведомства.

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