Во ФСИН констатировали «моральный износ» сотрудников

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил о моральной усталости сотрудников ведомства в результате постоянного общения с преступниками.

Он рассказал, что они постоянно испытывают «колоссальное психологическое давление». «В их глазах такая тоска, такая безнадега», — сказал Максименко.

«Моральный износ» он связал с небольшими зарплатами и общением с заключенными, многие из которых социально неблагополучные, обозленные на жизнь. Замглавы ведомства указал, что во ФСИН работают свыше 3 тыс. психологов. В 2018 году было проведено более 360 тыс. обследований сотрудников и 180 тыс. консультаций с ними.

Максименко отметил, что серьезной проблемой является увеличение случаев нападения на сотрудников со стороны заключенных. Он связал это с тем, что тюремщики не хотят применять спецсредства, когда это требуется.

«Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть», - объяснил он в интервью «Интерфаксу».

В 2018 году сообщалось о пытках в колониях Ярославской области и в других регионах России. Так в ярославской колонии № 1 более десятка сотрудников принимали участие в избиении заключенного Евгения Макарова.