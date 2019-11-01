ФСБшник Черкалин согласился отдать государству 6 млрд и запонки

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился передать государству более 6 млрд рублей. Эти средства, по словам адвоката, клиент получил «из не предусмотренных законом источников».

На заседании в Головинском суде Москвы защита Черкалина заявила, что ответчик частично признает иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства изъятых активов. В частности, он согласен вернуть в бюджет 200,5 тыс. долларов, 900 тыс. рублей, 50,49 млн долларов, 1,978 млн евро, 16,145 млн рублей, 22,056 млн долларов, а также машину Porsche Cayenne, наручные часы и запонки.

Остальные требования об изъятии 120 тыс. рублей, двух тысяч швейцарских франков, квартир, домов, ювелирных украшений, принадлежащих женам, родителям и другим близким, Черкалин не признал, пишет РИА Новости. Всего Генпрокуратура требовала изъять 6,5 млрд рублей.

Напомним, бывшего руководителя управления «К» службы безопасности ФСБ Кирилла Черкалина задержали 25 апреля. Следствие полагает, что в 2011 году он вместе с двумя другими сотрудникам ФСБ похитил 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, заставив его передать акции компании «Юрпромконсалтинг» под угрозой уголовного преследования.