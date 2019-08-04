Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на доске

Французский инженер Франки Запата пересек Ла-Манш. Для этого ему понадобилось две попытки и летающая доска.

Первый заход на Английский канал изобретатель осуществил 25 июля. Он стартовал с пляжа близ коммуны Сангатт. Однако из-за сильной качки дозаправочной платформы Запата не смог на нее приземлиться и упал в воду.

Во время второй попытке инженер увеличил площадь платформы для дозаправки. Он стартовал с того же пляжа примерно в 8:15, успешно заправился и в 8.39 уже приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания). За 24 минуты полета Запата преодолел 35 километров.

Летающая платформа Flyboard Air, на которой изобретатель отправился в путь, снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, которые позволяют ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч, а без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, - до 400 км/ч. Двигатели работают на авиационном керосине, и в обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут. Платформа может использоваться на высоте до 3-3,5 км.

Как рассказал сам изобретатель, его вдохновлял подвиг французского изобретателя и авиатора Луи Блерио, который 25 июля 1909 года стал первым пилотом, перелетевшим через Ла-Манш.

Прямую трансляцию полета современного Блерио в воскресенье вел телеканал BFM.