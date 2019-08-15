Француза Дельпаля из «дела Калви» перевели под домашний арест

Топ-менеджер инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль переведен из СИЗО под домашний арест. Поводом стало появление у него жилья в Москве.

Решение изменить меру пресечения принял Мосгорсуд, тем самым было отменено постановление Басманного суда. О переводе просила защита Дельпаля, просьбу поддержали прокурор и следователь, пишет «Интерфакс».

Дельпаля задержали и арестовали в середине февраля вместе с основателем фонда Майклом Калви и другими фигурантами дела. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

В июне на ПМЭФ у президента России Владимира Путина спрашивали, почему фигурантов дела избирательно отпускают под домашний арест. Глава государства указывал, что не у всех есть жилье в России. После этого семья Дельпаля купила квартиру в Москве, но Басманный суд оставил его под стражей.