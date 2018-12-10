Франция спустила собак на Россию за беспорядки в стране

Франция спустила собак на Россию за беспорядки в стране

МИД Франции обвинил Россию в причастности к организации массовых беспорядков в стране. Установлением конкретных фактов вмешательства занимается Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности.

Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан призвал дождаться итогов расследования и не делать поспешных выводов, «пока факты не будут установлены».

Акции протеста проходят во Франции с середины ноября. Беспорядки вызваны намерениями властей повысить цены на бензин и дизель. Граждане выходят на улицы в светоотражающих жилетах, что является атрибутом французских водителей. Всего в акциях приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря власти согласились ввести мораторий на повышение цен на бензин. Однако не всех это устроило, многие теперь требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона, пишет РИА Новости.

Ранее распространилась информация о том, что в соцсетях созданы сотни акканутов, связанных с РФ. Их сообщения стремились усилить протесты в стране.

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