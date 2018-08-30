Франция призвала Европу выходить на новый уровень отношений с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией.

По его словам, у Европы должна быть стратегическая и оборонная автономия, чтобы перестроить европейскую архитектуру безопасности в широком смысле, с необходимостью переосмыслить отношения с Россией.

При этом он отметил, что развитие отношений с Москвой не означает, что Париж забудет о международных проблемах последних лет, передает «ТВЦ» со ссылкой на ТАСС.