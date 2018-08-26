Во Франции продолжатся массовые сокращения чиновников
В 2019 году во Франции планируется сократить 4,5 тыс. госслужащих, сообщил премьер-министр страны Эдуард Филипп.
По его словам в 2020 году сократят еще 10 тыс. чиновников. Будущие сокращения в основном коснутся служащих Министерства финансов и государственных радиостанций.
При этом на работу будут приняты 2 тыс. полицейских и 1,3 тыс. сотрудников для работы в системе правосудия, передает «Коммерсантъ».
В 2018 году сокращения затронули 1,6 тыс. госслужащих. Ранее президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что в течение пяти лет во Франции сократят 50 тыс. чиновников.
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