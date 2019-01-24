Фото засекреченного российского беспилотника слили в сеть

В сеть утекли первые снимки ударного беспилотника «Охотник», разработанного в России. Сейчас аналогичные аппараты есть только на вооружении американцев.

В настоящее время беспилотник готовят к первому полету и полноценным летным испытаниям. При его создании использовались современные стелс-технологии, которые позволяют снизить заметность боевой машины.

Вес БПЛА составляет 20 тонн. Это делает его самым крупным беспилотником в мире. Скорость в тысячу километров в час и стелс-технологии делают из него цель, которую трудно поразить.

По словам заместителя главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрия Дрозденкова, сложно судить, имеет ли машина прямые аналоги. Он рассказал ФБА «Экономика сегодня», что подобные беспилотники активно создают во всем мире. В качестве достоинств аппарата Дрозденков назвал отсутствие килей.

«В рамках такой концепции самолет напоминает черточку, и это позитивно сказывается на его заметности», - заявил эксперт.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что армия получит на вооружение тяжелый ударный беспилотник в скором времени. Он лично контролирует разработку «Охотника».

* Фотография из социальных сетей