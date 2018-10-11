Ford с 1 октября повысил цены на ряд моделей в России

С 1 октября компания Ford повысила цены на модели Fiesta, Focus, Kuga, EcoSport и Mondeo. Рост стоимости автомобилей составил в среднем 1%.

До этого Ford объявлял о повышении цен на автомобили с 1 сентября также на 1%.

При этом многие автопроизводители отказались повышать стоимость машин даже после сообщения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об отмене льготных ставок на ввоз компонентов для промышленной сборки.

В сентябре ЕЭК одобрил увеличение ставки ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для промсборки на 3-10%. Льгота для России на ввоз компонентов истекала еще 1 июля 2018 года, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Источник в крупном автоконцерне рассказал, что для промсборщиков предусмотрены субсидии, которые компенсируют рост ставок ввозных пошлин на автокомпоненты.

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