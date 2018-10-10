Forbes внедрит блокчейн в систему управления контентом

Издание Forbes подписало соглашение с блокчейн-платформой Civil для работы на децентрализованной сети. Медиа-компания внедрит технологию в свою систему управления контентом.

С начала будущего года журналисты смогут загружать материалы на сеть Civil, одновременно публикуя их на сайте издания. Уточняется, что сначала блокчейн применят только для новостей о криптовалютах. После успешного тестирования технологии ее будут использовать для публикации всех новостей.

Как пишет портал «Новости криптомира», децентрализованная платформа может гарантировать медиа-ресурсу подлинность публикуемого контента.

Ранее Civil подписала соглашение с другим крупным новостным агентством - Associated Press. Издание планирует использовать блокчейн для защиты интеллектуальных прав и отслеживания вовлеченности аудитории.

Ранее компания Eyeo GmbH создала расширение для браузера Trusted News на основе блокчейна, позволяющее обнаруживать недостоверные новости.