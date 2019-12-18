Forbes оценил доход юной блогерши из Краснодара в $18 млн

Пятилетняя жительница Краснодара Анастасия Радзинская вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube в 2019 году, сообщает американский Forbes.

Вместе с отцом она ведет два канала на YouTube: Like Nastya Vlog и Like Nastya. Видео на платформах выходят на семи языках. Общее количество подписчиков юной Анастасии составляет 57,5 миллионов человек.

По данным издания, доходы каналов Радзинской оцениваются в $18 миллионов за год.

Анастасия стала заниматься блогерством после того, как при рождении врачи диагностировали ей детский церебральный паралич. Одним из методов терапии медики назначили работу на камеру.

В своих видео девочка, как правило, занимается обычными вещами: собирается на учебу, играет с отцом и друзьями, танцует и ест мороженное. Такие бренды, как Legoland и Dannon, тратят миллионы на сотрудничество с ней, отмечает Forbes.

В прошлом году Анастасия вместе с семьей переехала из Краснодара в город Бока-Ратон, штат Флорида.

Ну а первое место в рейтинге второй год подряд занимает восьмилетний Райан Каджи. Forbes оценивает его доходы в $26 миллионов. На его каналы с видеозаписями распаковки игрушек подписаны почти 23 миллиона пользователей.

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