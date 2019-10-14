Фонд ЖКХ отчитался о переселении из аварийного жилья

39 российских регионов выполнили план по переселению из аварийного жилья на 0%, следует из отчета фонда ЖКХ о реализации программы на 1 октября 2019 года.

Наихудшие показатели у Северо-Кавказского федерального округа — там у всех шести регионов показатели выполнения плана оказались на нуле.

В Приволжском федеральном округе восемь регионов не проводили переселение из аварийного жилья, в Центральном ФО — девять.

25 регионов заявили о выполнении плана на 100%, половину плана смогли выполнить девять субъектов.

На эти цели регионам из федерального бюджета было выделено 13,7 миллиарда рублей.