Флот РФ усилили адмиралами с реальным боевым опытом

В Минобороны РФ произошли крупные кадровые перестановки, сообщили несколько источников в ведомстве. Самым сенсационным стало перемещение главы военной полиции Владимира Ивановского на должность руководителя инновационного технополиса «Эра», а также назначение нового начальника Главного штаба Военно-морского флота.

Генерал-лейтенант Ивановский, возглавлявший военную полицию с 2016 года, направлен на самый амбициозный проект Минобороны — технополис «Эра» ведет исследования в области квантовых решений, искусственного интеллекта и робототехники.

Командующий Черноморским флотом в 2014 году адмирал Александр Витко выбран начальником Главного штаба ВМФ. Заместителем главнокомандующего ВМФ назначен вице-адмирал Владимир Касатонов. По данным «Известий», он участвовал в операции в Сирии.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что новые назначения подтверждают тенденцию избирать на ключевые должности офицеров с реальным боевым опытом.

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин сменил главкома ВМФ. На должность был назначен Николай Евменов.

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