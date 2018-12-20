Флешки, сервизы, часы: власти затарились к Новому году

Флешки, сервизы, часы: власти затарились к Новому году

Госорганы закупят к Новому году подарков общей стомостью 141 млн рублей. Самую большую сумму (36 млн рублей) потратит Управделами президента, за ним следуют Минобороны и Генпрокуратура.

Основная часть расходов Управления делами президента направлена на новогодний прием президента, который состоится в Большом театре 27 декабря. На него выделено 13,1 млн рублей, еще 7 млн пойдет на подарки участникам приема. Презенты в виде чайных наборов с гжельской росписью обойдутся в 8 тыс. рублей каждый.

Второе место по объему новогодних закупок заняло Минобороны. На подарки для сотрудников и их детей потратят 27 млн рублей. Генпрокуратура на 25 млн рублей закупила картины с изображениями здания прокуратуры, посуду и подарочные часы.

Затем следует Минтранс – шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и часы стоят 13,3 млн рублей. Госдума потратит 1,4 млн рублей, Совет Федерации – 1,2 млн рублей.

По данным РБК, среди новогодних закупок депутатов – флешки из карельской бересты, икорницы с гжелью, панно с изображениями Думы, фигурки медведей из камня и дерева. Совет Федерации закупит чайные наборы двух видов: «Новогодний бал» и «В гостях у совы в сказочном лесу».

Совокупные траты на новогодние мероприятия составят 4,6 млрд рублей.

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