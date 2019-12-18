«Физтехпарк» заключил соглашение с китайской компанией

Российский IT-парк «Физтехпарк» подписал соглашение о создании совместной акселерационной программы с китайской компанией ООО «СиЭ инкубатор провинции Шэньси». Оно касается разработки программы, направленной на поиск и развитие российских проектов, которые нацелены на китайский рынок.

Как стало известно «Русской планете», среди основных направлений сотрудничества – консультационная, информационная и консалтинговая поддержка российских проектов и проведение совместных исследований и разработок в инновационной сфере.

Кроме этого, компании будут взаимодействовать в сфере управления интеллектуальной собственностью.

«Уверен, что подписание этого соглашения позитивно отразится на перспективах российских компаний, планирующих развиваться на международном рынке», – заявил Президент ГК «Основа» и председатель Совета директоров «Физтехпарка» Александр Ручьёв.

По его словам, китайские партнеры сейчас строят международный технологический инкубатор в сотрудничестве с региональными правительствами провинций Шэнси, Чэнду и Шандун.

Организация обладает значительной господдержкой, а значит имеет возможность использовать ресурсы Северо-Западного университета и Сианьского университета путей сообщения и исследовательских институтов в Китае, подчеркнул Ручьёв.

Читайте нас в мобильном приложении