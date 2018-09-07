«Физтехпарк» проведет бизнес-завтрак о технологиях образования
В «Физтехпарке» 19 сентября пройдет бизнес-завтрак, посвященный технологическим трендам в образовании, на котором соберутся предприниматели, эксперты и инвесторы.
Завтрак начнется в 10:00 с круглого стола на актуальные темы.
Речь пойдет об интеграции традиционного образования и альтернативных способах обучения, soft skills и hard skills, контекстном обучении.
Участники узнают чему учиться в условиях информационного перенасыщения, узнают о востребованных специальностях 2018 и обсудят новые образовательные IT-проекты.
Перед гостями выступят представители компаний Re-Ingineering Futures, «Красный Циркуль», Competentum и другие.
Модератором мероприятия выступит заведующий лабораторий инновационных образовательных технологий МФТИ, руководитель проекта «Видеолекторий МФТИ» Тарас Пустовой.
Бесплатно зарегистрироваться можно по ссылке.
Адрес: Москва, Долгопрудненское ш., д.3.
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