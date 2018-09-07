«Физтехпарк» проведет бизнес-завтрак о технологиях образования

В «Физтехпарке» 19 сентября пройдет бизнес-завтрак, посвященный технологическим трендам в образовании, на котором соберутся предприниматели, эксперты и инвесторы.

Завтрак начнется в 10:00 с круглого стола на актуальные темы.

Речь пойдет об интеграции традиционного образования и альтернативных способах обучения, soft skills и hard skills, контекстном обучении.

Участники узнают чему учиться в условиях информационного перенасыщения, узнают о востребованных специальностях 2018 и обсудят новые образовательные IT-проекты.

Перед гостями выступят представители компаний Re-Ingineering Futures, «Красный Циркуль», Competentum и другие.

Модератором мероприятия выступит заведующий лабораторий инновационных образовательных технологий МФТИ, руководитель проекта «Видеолекторий МФТИ» Тарас Пустовой.

Бесплатно зарегистрироваться можно по ссылке.

Адрес: Москва, Долгопрудненское ш., д.3.

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События: наука, общество
Организации: Физтехпарк
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