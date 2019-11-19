"Физтехпарк" и Фонд "Сколково" обсудили новые форматы сотрудничеств

"Физтехпарк" и Фонд "Сколково" обсудили новые форматы сотрудничеств

18 ноября в «Физтехпарке» состоялась рабочая встреча между представителями фонда «Сколково» в лице Юрия Сапрыкина - вице-президента фонда, Юрия Сибирского и Сергея Израйлит и советником председателя совета директоров «Физтехпарка», вице-президентом по науке и инновациям ГК «Основа» Ирины Тхилава.

Участники встречи обсудили возможность запуска совместного проекта, который позволит создать трансграничную экосистему для прогрессивных умов. Это станет большим шагом по направлению к глобальной цели - объединение работы, проживания, обучения, досуга и развития в одном, высокотехнологичном месте.

По словам Ирины Тхилава: «Наша задача создать собственную, российскую среду, благоприятную для роста единорогов». Дальнейшее обсуждение проекта запланировано на декабрь 2019 года.

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