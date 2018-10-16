Финский ритейлер Stockmann продаст последний торговый центр в России

Финская компания розничной торговли Stockmann продаст последний торговый центр в России. «Невский центр» в Санкт-Петербурге перейдет в собственность чешского холдинга PPF Real Estate.

Стоимость сделки составила 171 млн евро. Покупку планируется закрыть до конца 2018 года. Сделка должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. После уплаты налога Stockmann Group получит 139 млн евро.

По словам генерального директора Stockmann Лори Вейалайнена, продажа всех торговых центров в России позволит компании сосредоточиться на развитии магазинов в Финляндии и в странах Балтии.

«Невский центр» площадью 91 000 кв. м был открыт в 2010 году. В нем расположены 90 розничных магазинов и офисов. Якорным арендатором торгового центра является универмаг Stockmann, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». В конце октября 2016 года объект выставили на продажу.

Компания Stockmann основана в 1862 году. В ее управлении находятся более 500 магазинов в 18 странах. В России компания работает с 1989 года.