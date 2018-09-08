Финнам запретили въезд в Россию на лизинговых автомобилях
Граждане Финляндии с 4 сентября не могут въехать в Россию на лизинговом автомобиле. Причиной тому стал новый закон о таможенном регулировании.
На минувшей неделе десятки машин, направлявшихся в Россию, не смогли пройти таможню. Согласно новому закону о таможенном регулировании, теперь временный въезд на машине, зарегистрированной в иностранном государстве и купленной в кредит, возможен после уплаты таможенных пошлин, передает телеканал «360».
Въехать в Россию можно также при уплате залога, который будет потом возвращен. Сумма залога может составлять порядка 10 тыс. евро.
Документ был разработан в связи с вступлением в силу с 1 января нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
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