Финляндия и РФ создали приложение для сортировки мусора на блокчейне

Российские и финские разработчики выпустили мобильное приложение для сортировки мусора. В основе проекта лежит технология блокчейн.

Совместный российско-финский стартап уже проходит этап испытаний. В настоящее время тестируется прототип бака с сенсорными датчиками.

Раздельный сбор мусора будет организован на базе блокчейн-технологии и внедрен при сотрудничестве с властями муниципалитетов.

Как рассказал руководитель группы разработчиков в сфере технологий распределенного реестра Олег Садов, проект под названием CroBoDDIT (Cross-Border Dimensions of Disruptive Information Technologies) не научный, а коммерческий.

Разработчики планируют, что приложение принесет практическую пользу жителям городов, поможет сэкономить государственные средства и упростит выполнение повседневных задач, сообщает издание «Новости криптомира».

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