Финляндия намерена построить забор на границе с Россией, чтобы защититься от потенциальных переносчиков вируса африканской чумы свиней - диких кабанов.

Забор, по предварительным планам, протянется от территории Юго-восточной Финляндии до Кайну.

Отмечается, что в стране пока не фиксировали случаев заражения домашнего скота вирусом АЧС, однако такие случаи были выявлены в России в 200 километрах от финской границы, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на Kommersant.