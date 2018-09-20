Финляндия намерена построить забор на границе с Россией
Финляндия намерена построить забор на границе с Россией, чтобы защититься от потенциальных переносчиков вируса африканской чумы свиней - диких кабанов.
Забор, по предварительным планам, протянется от территории Юго-восточной Финляндии до Кайну.
Отмечается, что в стране пока не фиксировали случаев заражения домашнего скота вирусом АЧС, однако такие случаи были выявлены в России в 200 километрах от финской границы, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на Kommersant.
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