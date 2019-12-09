В Финляндии появился самый молодой премьер-министр в мире

Новым премьер-министром Финляндии была избрана 34-летняя Санна Марин, ранее занимавшая пост министра транспорта и связи.

После того как президент Финляндии Саули Ниинистё назначит ее главой кабмина, она станет самым молодым премьер-министром в мире.

Кандидатура Марин на пост главы правительства была утверждена на заседании совета уполномоченных правящей Социал-демократической партии.

Марин заменит на посту премьера председателя СДП Антти Ринне, который 3 декабря ушел в отставку.

До сих пор самым молодым премьер-министром в мире был глава правительства Украины Алексей Гончарук, которому 35 лет, сообщают «Известия».

Ранее Гончарук заявил, что экономика страны должна вырасти на 40% за несколько лет. Для этого нужно хорошо поработать.

По его словам, каждый год необходимо прибавлять по 7% как минимум.

Приоритетными задачами глава правительства считает - возвращение людей на Родину, развитие инфраструктуры, пересмотр прожиточного минимума и коммунальных тарифов.

Очень важным вопросом, требующим решения, правительство считает переговоры с Россией о транзите газа в Европу, передает Lenta.ru.

Читайте нас в мобильном приложении