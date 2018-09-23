В Финляндии начались обыски в связанной с Россией компании

На архипелаге Турку и в регионе Варсинай-Суоми в Финляндии полицейские начали проверку деятельности компании, которая может быть связана с Эстонией и Россией. Речь идет о фирме, которая скупала земли вблизи стратегически важных объектов.

В ходе операции проходят обыски в домах и офисах зарегистрированной в Финляндии компании, при этом владельцы фирмы находятся в другой стране. Полиция проверила 17 объектов.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что компания занималась отмыванием денег и использовала для работы нелегалов. Как сообщает «Интерфакс», фирма связана с россиянами, которые прежде имели проблемы с властями страны, так как размещали туристов в местах, не имеющих разрешения на строительство.

В 2016 году полиция безопасности Финляндии предостерегала россиян от покупок недвижимости рядом со стратегически значимыми объектами.