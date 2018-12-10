Финансовая разведка узнала о тысячах офшоров депутатов из РФ

Финансовая разведка узнала о тысячах офшоров депутатов из РФ

В «панамском досье» обнаружили 4197 офшорных компаний, зарегистрированных на имена россиян, в том числе депутатов и губернаторов. О результатах проверки рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

По его данным, компании совершили операций на сумму более 5 млрд рублей. Наибольшее число фирм зарегистрированы гражданами России на Британских Виргинских островах (более 50%), за ними идут Панама и Багамы.

Многие компании, попавшие в поле зрения Росфинмониторинга, связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», рассказал Андреев. Все случаи сомнительных финансовых процедур переданы для расследования в правоохранительные органы, пишет РБК.

Расследование о «панамское досье» было обнародовано в 2016 году. Оказалось, что офшорные компании контролировали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Лискутов, бизнесмены Олег Дерипаска и Олег Тиньков. В «панамском досье» встретились имена виолончелиста Сергея Ролдугина, а также еще 16 из 77 долларовых миллиардеров из России, включая депутатов и сенаторов, которым запрещено заниматься бизнесом.

Генпрокуратура ранее отчиталась о проверке «райского досье», однако ее результаты были засекречены. Дмитрий Песков позже заявлял, что офшоры «не относятся к категории чего-то нелегитимного».

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