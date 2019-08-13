Финансисты оценили идею ЦБ о едином кредитном рейтинге

Предложение Банка России создать единую шкалу Индивидуального кредитного рейтинга заёмщика может быть полезно рынку ― заявили «Русской Планете» эксперты финансовой отрасли.

Ранее Регулятор разослал свою инициативу кредитным организациям для получения «обратной связи». Как сообщает ТАСС, речь идёт о том, что за каждым заёмщиком должен будет закреплён единый персональный кредитный рейтинг. Сейчас в каждом Бюро кредитных историй он может быть разным. ЦБ РФ таким образом предложил унифицировать данные о благонадёжности заёмщика из разных источников. При этом формула, по которой будет вычисляться балл, не разглашается.

По мнению вице-президента по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елены Чижевской, новый инструмент станет удобным прежде всего для самих граждан, которые теперь с максимально высокой достоверностью смогут просчитать перспективы получения нового кредита. В условиях невысокой в целом финансовой грамотности населения эта опция оцень полезна, считает эксперт.

А вот у самого рынка к инициативе ЦБ РФ пока остаются вопросы. «Известно, что у каждой банковской организации есть свои сведения о заемщике, ― говорит Елена Чижевская. ― В одном банке он мог полностью выплатить кредит без просрочек, с другим – испортить кредитную историю. Неизвестно, какие данные будут включены в общий рейтинг и каких полезных нововведений, уже используемых банками, он лишится. Это может создать проблемы тем, кто попадал в сложную финансовую ситуацию и не вовремя расплатился с банками – новый кредит получить им будет значительно сложнее».

В то же время руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев обратил внимание на то, что инициатива Центробанка не подразумевает разработки и внедрения жесткого механизма ведения Индивидуального кредитного рейтинга, однако предусматривает введение системы, которая позволит различным бюро более объективно воспринимать уже имеющиеся данные и оперативно вносить в них изменения.

«Реализация данной инициативы позволит с одной стороны обеспечить банкам реальную оценку состояния заёмщика, снизить закредитованность населения, путём невыдачи новых займов, а также облегчить взаимодействие клиентов с банковскими организациями».