Фильм от России о лагере смерти не вошел в шорт-лист «Оскара»

Картина «Собибор» Константина Хабенского не вошла в список девяти претендентов на кинопремию «Оскар». Об этом сообщила Американская академия киноискусств.

«Собибор» Хабенского претендовал на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Он был выдвинут Российским оскаровским комитетом.

На попадание в шорт-лист претендовали 87 кинокартин. В число номинантов вошли фильмы «Перелетные птицы» (Колумбия), «Виновный» (Дания), «Работа без авторства» (Германия), «Айка» (Казахстан) и другие.

Церемония вручения кинопремии пройдет 24 февраля. Пять картин, ставшие номинантами премии, назовут 22 января, уточняет ТАСС.

Картина Хабенского рассказывает о восстании в нацистском лагере в Польше. Главные роли в картине исполняют Константин Хабенский и Кристофер Ламберт. Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там убили от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других стран. Лагерь смерти закрылся после восстания в 1943 году, возглавил которое советский лейтенант Александр Печерский.