«Форд против «Феррари» стали лидером российского проката

Американский фильм «Ford против Ferrari» стал лидером российского кинопроката по итогам выходных.

Мировая премьера фильма состоялась еще в конце августа, в России лента вышла в прокат 14 ноября. За четыре дня проката собрано 214,5 млн рублей. Главные роли в картине режиссера и сценариста Джеймса Мэнголда сыграли Мэтт Деймон и Кристиан Бейл.

Действия фильма разворачиваются в середине 60-х. Американский автомобильный конструктор Шэлби, роль которого досталась Мэтту Деймону, и английский гонщик Майлc в исполнении Кристиана Бейла решаются на авантюру — создать спорткар, способный победить Ferrari на чемпионате мира по гонкам, пишут «Известия».

В мировом прокате фильм «Мстители: Финал» за 11 дней показа собрал рекордные почти $2,2 млрд. Предыдущий рекорд поставила кинокартина «Аватар», которая в 2009 году за 47 суток заработала $2 млрд.

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