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Фильм о блокадном Ленинграде вырезали из YouTube

Видеохостинг YouTube удалил фильм «Праздник» Алексея Красовского про блокадный Ленинград без объяснения причин.

Картину выложили на YouTube 3 января 2019 года.

Действие ленты происходит в блокадном Ленинграде, что и стало поводом для обсуждения в обществе. Картина рассказывает о семье, которая живет «на особом положении» и собирается встречать Новый год. Главные роли исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

В широком прокате фильм пока не был, режиссер решил не обращаться в Министерство культуры РФ за прокатным удостоверением, передает ТАСС.

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