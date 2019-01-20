Фильм о блокадном Ленинграде вырезали из YouTube
Видеохостинг YouTube удалил фильм «Праздник» Алексея Красовского про блокадный Ленинград без объяснения причин.
Картину выложили на YouTube 3 января 2019 года.
Действие ленты происходит в блокадном Ленинграде, что и стало поводом для обсуждения в обществе. Картина рассказывает о семье, которая живет «на особом положении» и собирается встречать Новый год. Главные роли исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.
В широком прокате фильм пока не был, режиссер решил не обращаться в Министерство культуры РФ за прокатным удостоверением, передает ТАСС.
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