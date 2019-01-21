Фигуристка в РФ подняла шумиху словами о «полезном» допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) примет меры в отношении 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой после слов о «полезном» допинге. Об этом заявила заместитель гендиректора организации Маргарита Пахноцкая.

Ранее спортсменка в эфире Instagram заявила, что для стабильных выступлений необходимо принимать «правильный допинг». Она рассказала, что это делают воспитанницы отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70». Там тренировались фигуристки Юлия Липницкая, Евгения Медведева, а сейчас занимаются АлинаЗагитова и другие.

Пахноцкая возмутилась высказыванием 13-летней спортсменки и призвала родителей и тренеров Шаботовой обратить на нее внимание. «Если такие юные спортсмены позволяют себе такие заявления, то дело плохо, прямо скажем», — прокомментировала ситуацию замгендиректора РУСАДА.

Она рассказала «360», что не проходила образовательный стандарт организации и пообещала принять в отношении спортсменки конкретные меры.

Анастасия Шаботова является воспитанницей московской школы «Снежные барсы». Она отметилась победами на пятом этапе Кубка России среди кандидатов в мастера спорта и на Мемориале Панина в 2018 году.