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С 1 февраля льготным категориям граждан увеличили соцпособия

С 1 февраля льготным категориям граждан увеличили соцпособия

В России с 1 февраля увеличены некоторые социальные пособия и компенсации. Нововведения коснутся 15,2 млн льготников.

Увеличенные пособия получат инвалиды, ветераны боевых действий, Герои СССР и России, герои Социалистического Труда и другие категории граждан.

С февраля проиндексированы входящие в состав ежемесячных денежных выплат услуги, которые могут предоставляться в натуральном или денежном виде. Речь идет о лекарственных препаратах (863,75 рубля), путевках в санаторий (133,62 рубля), бесплатном проезде в электричках к месту лечения и обратно (124,05 рубля).

Выросло пособие на погребение до 5946,47 рублей – его выплачивает Пенсионный фонд семье умершего пенсионера, уточняет РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что для индексаций потребуется 25,9 млрд рублей.

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Теги:
Места: Россия
События: общество
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