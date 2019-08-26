Фестиваль Таврида собрал пятьдесят тысяч человек

Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» собрал на своей площадке около 50 тысяч человек. Уникальное событие прошло в Крыму с 20 по 26 августа в районе Судака.

За эти дни состоялось 830 культурных событий - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Все участники и посетители события отзывались о нем только в восхитительных тонах.

Закрылся фестиваль концертом с участием Сергея Лазарева, Леонида Агутина, Юлианны Карауловой и других популярных музыкантов, сообщает ТАСС.