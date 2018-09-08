Фестиваль «Русская матрешка» попал в топ-10 ярких событий осени

Международный фестиваль «Русская матрешка» в Сергиевом Посаде попал в топ-10 популярных у туристов событий осени.

В рейтинге оказались также День города в Москве, Мировой Чемпионат Фейерверков в Калининграде, фестиваль фермерской еды «Свое» в Великом Новгороде и другие.

«Русская матрешка» пройдет в Подмосковье 8 сентября. На фестивале будут представлены матрешки из дерева и металла, сена и льна, в 3D и в граффити, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике можно будет узнать об истории русской деревянной игрушки и традициях края.

Топ-10 ярких событий осени составлен по итогам анализа популярности мероприятий среди туристов.