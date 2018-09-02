Федор Конюхов заложил яблоневый сад в Подмосковье
Путешественник Федор Конюхов заложил яблоневый сад в Ивантеевском лесопитомнике. Вместе с жителями он посадил 120 яблонь.
Мастер-класс по посадке деревьев дала Ирина Исаева – дочь Сергея Исаева, который учился у биолога и селекционера Ивана Мичурина. К посадке были выбраны такие сорта яблонь, как «Десертное Исаева», «Грушовка ранняя», «Красавица сада», «Осенняя радость», «Услада» и другие.
На мероприятие прибыл путешественник Федор Конюхов, передает телеканал «360». «Россия не может возродиться без сада. Страна не может быть без яблочного сада. Почему я все бросил и приехал — я не равнодушен к этому», - сказал он.
Всего будет высажено 300 яблонь. Первые плоды из сада можно будет попробовать спустя 4-5 лет.
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