Трассу М7 под Казанью перекрыли из-за опасной утечки

В Татарстане на трассе М7 произошла утечка опасных химикатов. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, это произошло около 11 утра неподалеку от деревни Званка Пестречинского района. У автоцистерны Volvo, перевозящей груз из Бельгии в город Стерлитамак, сломалась холодильная установка, после чего началась утечка тригонокса. От автомобиля отцепили тягач и перегнали его на безопасное расстояние.

«Татавтодора» доставил к месту происшествия песок, чтобы обсыпать территорию вокруг цистерны, пишет «Казанский репортер».

Тригонокс – представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара способен взрываться. Сравнительно устойчив при хранении. При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению. При попадании в организм действует на центральную нервную систему. Пожаровзрывоопасен.