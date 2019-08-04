На федеральной трассе М-10 из-за аварии перекрыто движение

Семь автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-10 «Россия» в Новгородской области. В результате ДТП пострадали семь человек.

«На 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Предварительно, пострадали семь человек - пятеро взрослых и двое детей», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

Сейчас на месте аварии временно перекрыто движение.

В конце июля автодорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи частично обрушилась из-за разбушевавшихся дождей.