Фармкомпания «Аквион» стала новым резидентом «Физтехпарка»
Российская фармацевтическая компания «Аквион» сменила место своей локации и переехала в IT-парк «Физтехпарк».
Курс на инновации был заложен основателем компании «Аквион» и ее первым руководителем – предпринимателем и изобретателем Лазаревым Михаилом Ивановичем.
Первой уникальной разработкой компании стала технология молекулярного капсулирования.
На ее основе создали «Веторон» – бета-каротин в биодоступной форме. Он быстро завоевал признание специалистов и потребителей.
Затем компания вывела на рынок субстанции для пищевой и косметической промышленности («Фортамин», «Хитозан», «Убихинон» и другие).
Одновременно проводилась большая научная работа. Ее результатом стал революционный витаминно-минеральный комплекс АЛФАВИТ, в котором впервые в мире учитываются рекомендации ученых по совместному и раздельному приему микронутриентов. АЛФАВИТ неоднократно входил в ТОР-5 витаминно-минеральных комплексов по объемам продаж в России.
«Физтехпарк» — технопарк высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы.
Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.
Главная задача «Физтехпарка» — собрать на своей площадке пул перспективных стартапов в области IT и высоких технологий и обеспечить им все условия для быстрого развития и завоевания рынка.,
Располагается «Физтехпарк» в Москве, Долгопрудненское шоссе, д.3.
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