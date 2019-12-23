По факту учений с участием школьников МВД проводит проверку

МВД Татарстана ведет проверку после тактико-строевых занятий, к которым привлекли школьников.

Участие подростков в этих мероприятиях не было согласовано с руководством. Известно, что в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся девятого класса МБОУ «Новотроицкая СОШ».

Участие гражданских лиц и план занятий не были согласованы с руководством республиканского МВД, сообщает ТАСС.

Ранее Росгвардия опровергла сообщения о том, что в учениях по разгону митингов участвовали девятиклассники Новотроицкой школы Тукаевского района Татарстана, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства по региону.

В Росгвардии подчеркнули, что появление такой информации говорит либо о некомпетентности авторов сообщений, либо о желании бросить тень на деятельность ведомства.

Запись с учений, где подростков попросили нападать на сотрудников Росгвардии в полной экипировке, а те в ответ скручивали школьников, ранее опубликовали очевидцы, а также политик Алексей Навальный и председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин.

По словам последнего, сборы по линии МВД были согласованы с управлением образования района. А вот с родителями это мероприятие согласовывать не стали.

Читайте нас в мобильном приложении